ACH in Calcit pričakovano do prednosti

Ljubljana, 5. aprila - Odbojkarji ACH Volleyja in Calcita so pričakovano dobili prva polfinalna obračuna končnice državnega prvenstva proti Hiša na kolesih Triglavu oziroma Merkur Mariboru. Dvoboja sta potekala povsem po napovedih, Ljubljančani so Kranjčane premagali zanesljivo, brez izgubljenega niza, precej več dela so imeli Kamničani, zmagali so s 3:1.