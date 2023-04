Predmeti Narodnega muzeja Slovenije na razstavi v Chicagu

Chicago, 5. aprila - V Naravoslovnem muzeju (The Field Museum) v Chicagu so minuli petek odprli razstavo Prvi kralji Evrope (First Kings of Europe), ki prikazuje vzpon prazgodovinskih skupnosti od prvih naselbin do vladarskih družb železne dobe na evropskih tleh. Na ogled je več kot 700 predmetov, starih od 2500 do 8000 let, tudi iz Narodnega muzeja Slovenije.