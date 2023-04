Moški s sekiro v vrtcu v Braziliji ubil najmanj štiri otroke

Sao Paulo, 5. aprila - V vrtcu v kraju Blumenau na jugu Brazilije je danes 25-letnik s sekiro ubil najmanj štiri otroke, štiri pa ranil, so sporočile lokalne oblasti. Predstavniki bolnišnice so povedali, da so bili vsi poškodovani mlajši od treh let. Po napadu se je storilec predal policiji, je po navedbah britanskega BBC sporočila policija. Motiv napada še ni znan.