Po propadu pogajanj o pokojninski reformi v Franciji napovedani novi protesti

Pariz, 5. aprila - Po propadu današnjih pogajanj med francosko vlado in sindikati o pokojninski reformi so sindikati pozvali k rekordni udeležbi na četrtkovi stavki in protestih. Predstavnik osmih največjih sindikatov Cyril Chabanier je po le enournih pogovorih dejal, da je premierka Elisabeth Borne vnaprej zavrnila umik reforme.