Trump na Manhattnu soočen z obtožnico

New York, 4. aprila - Bivši predsednik ZDA Donald Trump se je v koloni športnih terencev danes pripeljal na sodišče na Manhattnu, kjer se bo soočil z obtožnico, povezano s plačilom ženski za molk o spolnih odnosih. Na jugu Manhattna se je že pred tem zbralo nekaj protestnikov za in proti Trumpu. Vendar pa so se utopili v množici novinarjev in policistov.