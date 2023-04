Pri Celjskem mladinskem centru posadili lipo

Celje, 4. aprila - Na vrtu Celjskega mladinskega centra sta celjski župan Matija Kovač in direktorica centra Sonja Majcen danes posadila lipo, ki so jo dobili v dar ob ponovnem prejetju certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko. Posajeno lipo bo center vnesel v platformo Map my Tree za registracijo in štetje posajenih dreves.