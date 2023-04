V iztirjenju vlaka na Nizozemskem en mrtev, več ranjenih

Haag, 4. aprila - Na jugu Nizozemske je danes v iztirjenju potniškega vlaka umrla najmanj ena oseba, še okoli 30 ljudi je bilo ranjenih, od tega 19 huje, so sporočile reševalne službe. Ob tem so pojasnile, da se je vlak iztiril, ko je trčil v gradbeno opremo na progi v vasi Voorschoten na poti med Haagom in Amsterdamom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.