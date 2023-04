Dallas bo danes znova slovensko obarvan

Dallas, 6. aprila - Ameriški Dallas bo danes in v petek znova obarvan slovensko z dogodkom Texas Feels Slovenia. V tretjem največjem mestu v Teksasu bo gospodarsko ministrstvo skupaj z javno agencijo Spirit Slovenija, Slovensko turistično organizacijo (STO) in partnerji med drugim organiziralo poslovno-investicijsko konferenco in obiske ameriških podjetij.