V celjskem gledališču interaktivna predstava le z vprašalnimi stavki

Celje, 4. aprila - V celjskem gledališču bodo v četrtek premierno uprizorili po besedah upravnika in umetniškega vodje Mihe Goloba zelo nenavadno interaktivno predstavo Ikigai, katere tekst so le vprašalnice ter v kateri prek telefonov sodelujejo tudi gledalci. Pod koncept in scenarij se podpisuje Varja Hrvatin, pri ustvarjanju uprizoritve je sodelovala vsa zasedba.