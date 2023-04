Zveza Nato: Od hladne vojne do ruskega napada na Ukrajino

Bruselj, 4. aprila - Zveza Nato je največje vojaško zavezništvo na svetu, ki združuje 28 evropskih in dve severnoameriški državi. Te so zavezane, da v primeru napada branijo druga drugo. Kot 31. članica se je zavezništvu, ustanovljenem na začetku hladne vojne 4. aprila leta 1949, danes uradno pridružila Finska, potem ko so njen pristopni protokol deponirali v ZDA.