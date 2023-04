Našli najzgodnejši posnetek koncerta The Beatles v Združenem kraljestvu

London, 4. aprila - Na Radiu 4 BBC so razkrili najzgodnejši znani posnetek koncerta The Beatles v Združenem kraljestvu. Razkrili so ga skoraj natanko 60 let po tistem, ko je nastal in je četverica že postajala najbolj znana zasedba v državi. Enourni posnetek je nastal 4. aprila 1963, ko je skupina odigrala koncert v šolskem gledališču v Buckinghamshireu.