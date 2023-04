Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 4.)

Ljubljana, 3. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o tem, da je premier Robert Golob z makedonskim premierjem Dimitarjem Kovačevskim podpisal skupno deklaracijo o okrepljenem sodelovanju med državama. Poročale so tudi o srečanju slovenske ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek in srbskega ministra za gradbeništvo, promet in infrastrukturo.