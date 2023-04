Zaradi ohladitve ponoči nevarnost pozebe

Ljubljana, 3. aprila - Zaradi ohladitve bodo v torek najnižje jutranje temperature od -4 do 0 stopinj Celzija. Možno je pričakovati povečano tveganje za morebitne poškodbe zaradi pozebe na kmetijskih rastlinah, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Do torka zjutraj velja rdeče opozorilo, saj lahko burja v sunkih preseže hitrost 120 kilometrov na uro.