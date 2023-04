Nasa za prvo pot astronavtov okrog Lune po več kot pol stoletja izbrala žensko in tri moške

Houston, 3. aprila - Ameriška vesoljska agencija Nasa je sporočila imena štirih astronavtov, ki bodo naslednje leto v okviru misije Artemis 2 poleteli okoli Lune. To so Američani Christina Koch, Victor Glover in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen, je sporočila Nasa v Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu v Teksasu.