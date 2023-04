S turistično borzo do novih obiskovalcev Vipavske doline

Vipavska dolina, 3. aprila - Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je letos organiziral že drugo turistično borzo Turistična pomlad, namenjeno tujim in domačim organizatorjem turističnih potovanj. Da bi v Vipavsko dolino privabili več gostov, so predstavili tudi priložnosti, ki jih prinaša Evropska prestolnica kulture (EPK).