Ljubljanska borza: Prvi dan skrajšanega tedna indeks ob tretjino odstotka

Ljubljana, 3. aprila - Skrajšani trgovalni teden na Ljubljanski borzi se je začel s padcem osrednjega indeksa. SBI TOP je zdrsnil za 0,35 odstotka in se ustalil pri 1195,21 točke. Skupaj so borzni posredniki opravili za 1,11 milijona evrov poslov. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so k skupnemu prometu prispevale več kot polovico.