Telekom Slovenije z majem dviga cene storitev, pri Telemachu, T-2 in A1 o tem ne razmišljajo

Ljubljana, 3. aprila - Telekomunikacijski operater Telekom Slovenija je minuli teden svoje uporabnike obvestil, da bo s 1. majem dvignil cene nekaterih mobilnih in fiksnih naročniških paketov. Kot so pojasnili za STA, pri tem ne gre za uskladitev cen z letno stopnjo inflacije. Pri operaterjih Telemach, A1 in T-2 sprememb cen storitev zaenkrat ne načrtujejo.