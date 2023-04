V Rusiji pridržali osumljenko za eksplozijo, v kateri je umrl znan vojaški bloger

Sankt Peterburg, 3. aprila - Ruski preiskovalci so danes sporočili, da so pridržali osumljenko, ki naj bi stala za nedeljsko eksplozijo v baru v ruskem Sankt Peterburgu, v kateri je bil ubit znan ruski vojaški bloger Vladlen Tatarski. Ob tem so za napad obtožili ukrajinske varnostne službe in agente, povezane z opozicijskim politikom Aleksejem Navalnim.