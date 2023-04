Prek spletnih platform lani rezervirali več kot pol milijarde prenočitev v EU

Luxembourg, 9. aprila - Gostje so lani prek spletnih platform Airbnb, Booking, Tripadvisor in Expedia v državah EU rezervirali okoli 547 milijonov prenočitev. Glede na leto 2021 je število rezervacij poraslo za polovico, glede na predkoronsko leto 2019 pa za sedem odstotkov, so sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat.