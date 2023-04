Derbi v Kölnu brez golov, pomembna zmaga Hoffenheima

Berlin, 2. aprila - Nogometaši v nemški ligi so danes dokončali tekme 26. kroga. Osrednji dvoboj je bil sobotni derbi med Bayernom in Borussio iz Dortmunda, po katerem je z zmago bavarski klub spet skočil na prvo mesto lestvice. Danes sta Köln in Borussia Mönchengladbach igrala 0:0, Werder pa je z 1:2 izgubil s Hoffenheimom.