Huda prometna nesreča v Nemčiji zahtevala sedem življenj

Weimar, 2. aprila - V osrednjem delu Nemčije se je v soboto zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo sedem ljudi. Še trije ljudje so poškodovani, med njimi je eden v smrtni nevarnosti. Oblasti so o nesreči, v kateri so trčili trije avtomobili, danes uvedle preiskavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.