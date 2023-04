Ljubljana, 1. aprila - V 89. letu starosti je umrla športnica in slikarka Milena Usenik, so sporočili iz Zavoda Parasite. S svojimi deli se je predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Prejela je več nagrad, v letu 2021 tudi nagrado Riharda Jakopiča za življenjsko delo.