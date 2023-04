Policija zbira informacije o trku dveh kolesarjev v Kranju

Kranj, 1. aprila - Danes okoli 17. ure sta v semaforiziranem križišču Ceste Boštjana Hladnika in Ceste Rudija Šeliga v Kranju trčila 26-letni kolesar, ki se je poškodoval, in neznani kolesar, star okoli 50 let. Oba sta se ustavila, a nista izmenjala podatkov, zato policija neznanega kolesarja in morebitne očividce prosi za informacije.