Večerov Bob leta 2022 antropologu Danu Podjedu

Maribor, 1. aprila - Večerov Bob leta 2022, ki so ga podelili v mariborskem gledališču, je pripadel antropologu Danu Podjedu za izjavo "Imamo cel kup gurujev sreče, ki nas prepričujejo, da nismo dovolj srečni in da se moramo potruditi, da bomo bolj. A mislim, da bomo najbolj srečni takrat, ko se bomo nehali truditi biti srečni in ko bomo namenili pozornost drugemu."