Ducati prevladoval v kvalifikacijah VN Argentine

Buenos Aires, 1. aprila - Vozniki Ducatija so v kraljevskem motociklističnem razredu velike nagrade Argentine v Termas de Rio Hondo, druge preizkušnje svetovnega prvenstva, povsem pokorili konkurenco. Zasedli so prva tri mesta, najhitrejši je bil Alex Marquez pred Marcom Bezzecchijem in svetovnim prvakom ter zmagovalcem prve dirke na Portugalskem Francescom Bagnaio.