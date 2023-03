Letna inflacija v območju evra marca upadla na 6,9 odstotka

Luxembourg, 31. marca - Območje z evrom je marca na letni ravni zabeležilo 6,9-odstotno inflacijo, potem ko so se cene življenjskih potrebščin februarja na letni ravni podražile za 8,5 odstotka, v prvi oceni ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Inflacijo so tudi tokrat najbolj poganjale visoke cene hrane in pijače.