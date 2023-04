Vlada podprla uvedbo novega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka prostate

Ljubljana, 1. aprila - Vlada je podprla uvedbo novega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka prostate kot odgovor na sklep državnega sveta. Slednjega so sprejeli na posvetu Zgodnje odkrivanje raka prostate s presejalnim programom. Novi presejalni programi se bodo uvajali premišljeno in postopoma, so sporočili z ministrstva za zdravje.