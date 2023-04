Telesno aktivnih več starejših kot mladih, mladi redkeje uživajo zelenjavo in sadje

Ljubljana, 2. aprila - Starejši od 64 let so bili med drugo polovico 2021 in prvo polovico 2022 pogosteje telesno aktivni kot mladi, najmanj aktivne pa so bile osebe v starosti med 35 in 44 let. V primerjavi z mladimi pa se več starejših nikoli ni ukvarjalo s telesno aktivnostjo. Mladi pa redkeje kot starejši uživajo sadje in zelenjavo, so sporočili s Sursa.