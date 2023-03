Na koprskem po več drznih tatvinah iz trgovin in salonov iščejo tatico

Koper, 30. marca - Na koprskem policisti po več drznih tatvinah iz trgovin in salonov iščejo tatico. Kot so ugotovili, neznana ženska vstopi v prostor in z izgovori zamoti prisotne, v tem času pa jim odtuji lastnino. Gre za žensko, staro med 30 in 40 let, srednje postave, temnejše polti in daljših črnih las, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.