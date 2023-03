Velenjska komunala z višjimi cenami komunalnih storitev

Velenje, 30. marca - Komunalno podjetje Velenje bo 1. aprila zvišalo cene komunalnih storitev. Skupni znesek za oskrbo s pitno vodo in odvajanje komunalne odpadne vode za uporabnike na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki bo na položnicah višji za okoli šest evrov, so za STA povedali v podjetju.