Ljubljana, 30. marca - Policisti preklicujejo iskanje 92-letnega Karola Košiča, ki so ga svojci pogrešali od 31. decembra lani. Ta mesec so na našli mrtvega na območju Viča, njegovo identiteto so potrdili s forenzično preiskavo trupla. Smrt po sedaj zbranih obvestilih ni posledica kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.