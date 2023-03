Ljubljana, 29. marca - Tri kroge pred koncem rednega dela košarkarske evrolige sta na vrhu razpredelnice Olympiacos in Real Madrid, ki sta danes zanesljivo vknjižila dvaindvajseti zmagi. Grki so premagali zadnjeuvrščeni Asvel z 81:55, Španci pa so bili boljši od Fenerbahčeja z 90:75.