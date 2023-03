Primorske novice o pomenu dobrote in dobrotnikov (30. 3.)

Koper, 29. marca - Petra Vidrih v komentarju Dobrota ni sirota! piše o ljudeh, ki pomagajo, so dovzetni za stisko bližnjega in jim besedi solidarnost in tovarištvo nista le niza črk na papirju ali ekranu, ampak so ju ponotranjili in ju zares živijo. Avtorica meni, da kot kot družba potrebujemo čim več takšnih srčnih posameznikov, če želimo napredovati.