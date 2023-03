Strunjanu v okviru projekta ProNaCul zagotovili tudi električna kolesa

Strunjan, 29. marca - V Strunjanu je v torek potekala zaključna konferenca projekta ProNaCul za spodbujanje trajnostnega vrednotenja ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine za razvoj Jadransko-jonskega območja. V sklopu projekta so med drugim uredili izposojo električnih koles, ki bodo obiskovalcem olajšala ogled Krajinskega parka Strunjan in bližnjih znamenitosti.