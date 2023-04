Lansko leto vremensko neugodno za večino kmetijskih rastlin

Ljubljana, 2. aprila - Pri večini poljščin in zelenjadnic so bili povprečni pridelki lani manjši, v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih pa je bila letina povprečna. Kot so pojasnili na statističnem uradu, se sicer pogostost kmetijske suše v Sloveniji v zadnjih desetletjih povečuje in vpliva na pridelke vseh kmetijskih rastlin.