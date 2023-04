Mozirski gaj znova odpira vrata

Mozirje, 1. aprila - Mozirski gaj bo danes ponovno odprl svoja vrata, ki bodo odprta vse do sredine oktobra. V novi sezoni si bo možno ogledati na novo obnovljene nekatere objekte, med drugim japonski vrt in žago venecijanko. Povsem na novo pa so postavili večnamenski objekt, kjer bosta shramba za njihove stroje in vzdrževalna delavnica.