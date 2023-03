Ministrica Šinko o stanju mlekarske in perutninarske panoge ter novi skupni kmetijski politiki

Ptuj, 28. marca - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se je danes udeležila srečanja s člani Mlekarske zadruge Ptuj in se sestala z vodstvom Perutnine Ptuj. Na srečanjih je bila v ospredju razprava o stanju v obeh panogah, dobrobiti živali, novi skupni kmetijski politiki, prihodnosti živinoreje ter odnosu javnosti do kmetijstva.