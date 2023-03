Slovenski hokejisti bodo v ponedeljek začeli priprave na SP

Ljubljana, 28. marca - Slovenska hokejska reprezentanca bo v ponedeljek na Bledu začela priprave na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bo med 12. in 28. majem v Tampereju na Finskem in v Rigi v Latviji. Na Bledu se bodo sprva zbrali tisti igralci, ki so že končali sezono, so poročili s Hokejske zveze Slovenije.