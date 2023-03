V požaru v mehiškem centru za migrante več deset mrtvih

Ciudad Juarez, 28. marca - V požaru, ki je ponoči izbruhnil v centru za pridržanje migrantov in beguncev v mehiškem mestu Ciudad Juarez ob meji z ZDA, je po dosedanjih podatkih pristojnih umrlo najmanj 39 migrantov, 29 je bilo ranjenih. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je povedal, da so požar začeli priseljenci, ki so protestirali proti svojemu izgonu.