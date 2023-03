Zobozdravniki kritični do prenove endodontskih storitev, ta po oceni ZZZS zagotavlja zavarovancem oskrbo brez doplačil, izvajalcem pa nove realne cene

Ljubljana, 28. marca - Zobozdravniki so na današnji javni tribuni opozorili, da odločitev ZZZS za ukinitev doplačil za endodontske storitve dodatno zmanjšuje dostopnost, kakovost in izvedljivost storitev. Nasprotno pa so na ZZZS prepričani, da so s prenovo zgolj zagotovili enako obravnavo bolnikov na primarni in sekundarni ravni, za izvajalce storitev pa višje cene.