Na pariški razstavi prvič združena dela Maneta in Degasa

Pariz, 30. marca - V pariškem Muzeju d'Orsay je na ogled razstava Manet/Degas. Združuje dela francoskih slikarjev Edouarda Maneta in Edgarja Degasa, ki veljata za ena najpomembnejših umetnikov 19. stoletja. Bila sta prijatelja in tekmeca, oba pa sta s svojo modernostjo zaznamovala zgodovino slikarstva. Razstava bo na ogled do 23. julija.