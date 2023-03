London za Severno Irsko zvišal stopnjo teroristične ogroženosti

London, 28. marca - Britanske oblasti so danes stopnjo teroristične ogroženosti na Severnem Irskem zvišale z zmerne na resno, kar pomeni, da je napad zelo verjeten. Prebivalce so pozvale, naj ostanejo pozorni, a da se hkrati ne vznemirjajo. Do odločitve sicer prihaja v luči pričakovanega obiska predsednika ZDA Joeja Bidna ob 25. obletnici velikonočnega sporazuma.