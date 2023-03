Agrarni ekonomist Črtomir Rozman: Zahteve kmetov upravičene

Maribor, 28. marca - Zahteve, ki so jih kmetje predstavili ob petkovem protestu, so po besedah agrarnega ekonomista Črtomirja Rozmana upravičene in tudi razmeroma dobro utemeljene. V povezavi z okoljskimi zahtevami je med drugim dejal, da je ekstenzifikacija v nasprotju s cilji doseganja prehranske varnosti. Opozoril je tudi na upad zanimanja za izobraževanje v panogi.