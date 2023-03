Voznika šolskega avtobusa ovadili zaradi več spolnih napadov na mladoletno osebo

Koper, 28. marca - Koprski kriminalisti so zoper voznika šolskega avtobusa podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Vozniku grozi kazen do pet let zapora, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.