Ukrajina odbila več ruskih napadov z droni

Kijev, 28. marca - Ukrajinske sile so odbile več ruskih napadov z brezpilotnimi letali, je danes sporočil ukrajinski generalštab in dodal, da so skupno sestrelili 14 od 15 dronov šahed. V Kijevu so deli sestreljenih dronov poškodovali poslopje. Ruske sile so medtem obstreljevale tudi mesto Bilopilja v regiji Sumi. O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo.