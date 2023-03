EU z dogovorom za več polnilnih in oskrbovalnih postaj za alternativna goriva

Bruselj, 28. marca - Po Evropi bo v prihodnjih letih postavljenih več polnilnih in oskrbovalnih postaj za alternativna goriva, kot sta elektrika in vodik, izhaja iz začasnega dogovora, ki so ga danes dosegli pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU. Gre za prelomni sporazum, ki bo omogočil brezogljični prehod prometnega sektorja, so prepričani v Evropski komisiji.