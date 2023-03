Italijanske oblasti v pristanišču zadržale nemško reševalno ladjo

Rim, 27. marca - Italijanske oblasti so v nedeljo sporočile, da so v pristanišču zadržale ladjo za reševanje migrantov nemške dobrodelne organizacije Louise Michel. Plovilo, ki je izvajalo operacije v Sredozemlju, so v soboto zadržali na Lampedusi. Po navedbah obalne straže je ladja ravnala v nasprotju z novimi zakoni, ki urejajo reševanje na morju.