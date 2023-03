Osumljenka ob prodaji oblačil na domu ukradla gotovino

Ljubljana, 26. marca - Ljubljanski policisti so bili v petek dopoldne obveščeni o drzni tatvini na območju Šiške. Osumljenka je starejši oškodovanki v njenem stanovanju ponujala v prodajo oblačila, med pogovorom pa jo je zamotila in ji iz denarnice odtujila nekaj sto evrov gotovine. Policijska uprava (PU) Ljubljana osumljenko še išče.

Dejanja je osumljena ženska srednjih let, visoka okoli 165 centimetrov, močnejše postave, temnih las, oblečena v belo majico, temno jopico in krilo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, so danes zapisali v PU Ljubljana.