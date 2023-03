Roglič jezil Evenepoela in ohranil prednost v seštevku, etapa Grovesu

Barcelona, 25. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je še korak bližje skupni zmagi na dirki po Kataloniji. Današnjo šesto etapo od Martorella do Molins de Reija (174,1 km) je končal kot deveti in ohranil deset sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step). Etapo je dobil Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).