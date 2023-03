V Pavlovi hiši razstava Pogled od zgoraj

V Pavlovi hiši so tokrat na ogled dela Izidorja Tomaža Perka, Rudija Skočirja, Saša Vrabiča, Klementine Golija, Klavdija Tutte, Črtomirja Freliha, Lone Verlich, Davida Lična, Larisse Tomassetti, Hrvoja Marka Peruzovića, Bojana Šumonje, Eugena Varzića, Willema Van Hesta in Jerzyja Tyburskega, je objavljeno na spletni strani Pavlove hiše.

Kulturno društvo Člen 7 je lani v Sinji Vrh poslalo umetnika Clemensa Kranawetterja. Njegov aktualni izbor del je prav tako na ogled v galeriji Pavlove hiše.

Petkovo odprtje razstave je obogatil glasbeni nastop kitaristov Nives in Stefan Oser, ki sta poleg lastnih sklad zaigrala tudi priredbe stilistično raznolikih skladb glasbenikov tako popa kot jazza ter bossa nove, kot so Kenny Burrell, Baden Powell in Egberto Gismonti.

Vsakoletni umetniški simpozij Slovenija odprta za umetnost je v treh desetletjih obstoja postal del mednarodne umetniške scene. Umetniki z vsega sveta so imeli doslej priložnost ustvarjati v slikovitem vzdušju Sinjega Vrha. Razvilo se je tudi sodelovanje z galerijami in muzeji, ki tako kot Pavlova hiša prikazujejo potujoče razstave.